أكد نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، البرتغالي برناردو سيلفا، أنه سيبذل قصارى جهده، بعد استمراره في صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

برناردو سيلفا يؤكد الاستعداد بأفضل طريقة

وقال برناردو سيلفا: “أستعد للموسم الجديد بأفضل طريقة، وطالما سأستمر في مانشستر سيتي سأبذل قصارى جهدي.. العلاقة دائمًا رائعة مع النادي والجماهير وزملائي في الفريق”.

وشارك برناردو سيلفا بشكل أساسي في المباراة الودية ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي كلوب أمريكا، قبل أن يُغادر في الدقيقة 76، وانتهت المواجهة بفوز الفريق السماوي بهدفين مقابل هدف.

جدل بشأن الاستمرار مع مانشستر سيتي

وأثيرت حالة من الجدل بشأن مستقبل برناردو سيلفا مع الفريق السماوي في الموسم الرياضي الجديد، بعد ترددت أنباء حول رغبة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في عقد صفقة تبادلية بالحصول على خدماته مقابل رحيل نيمار.

وأكدت تقارير صحافية أن نادي مانشستر سيتي رفض عقد صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان، كما ارتبط اسم برناردو سيلفا بالانتقال إلى صفوف برشلونة، في حالة نجاح البارشا في بيع لاعبه الهولندي فرينكي دي يونج في الميركاتو الصيفي.