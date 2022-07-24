أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بأكاديمية السنة والسيرة النبوية أمس برنامج: “حفظ السنة النبوية” وذلك في توسعة الملك فهد رحمه الله بالمسجد الحرام.

أهداف البرنامج

وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون التأهيلية والتدريبية والإثرائية الدكتور وليد بن صالح باصمد أن هذا البرنامج يهدف إلى حفظ المتفق عليه من كتاب الجمع بين الصحيحين للإشبيلي- مهذبا للحفاظ – وكذلك مراجعة المتفق عليه مع حفظ المفردات وحفظ بلوغ المرام من أدلة الأحكام ويشترط للتسجيل حفظ القرآن الكريم كاملا للمشاركة في الجمع بين الصحيحين ونصف القرآن الكريم لبلوغ المرام.