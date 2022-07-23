وثقت مقاطع فيديو متداولة، سقوط أمطار رعدية على محافظة جازان، في ظل حالة التقلبات الجوية التي تشهدها المملكة.

وأظهر مقطع فيديو هطول أمطار غزيرة على جبل فوسا بلغازي بمنطقة جازان، كما وثق مقطع آخر تساقط الأمطار على جبل الحشر والداير بني مالك.

أمطار الداير بني مالك بمنطقه #جازان_الان تصوير عضو الفريق صالح القرني pic.twitter.com/RAyu2Sm6Vk — #فريق_طقس_المملكة 🇸🇦 (@saudiweathergr) July 23, 2022

امطار جبال الحشر تصوير نايف المطوع pic.twitter.com/rpIhbGRjbP — طقس جازان (@jazan_weather) July 23, 2022

تنبيه باستمرار الرياح

وكان المركز الوطني للأرصاد أصدر تنبيها أمس الجمعة، باستمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار وتشكّل السحب الرعدية الممطرة على منطقة جازان، مما يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.

وأوضح التقرير أن التنبيه يشمل كلاًّ من مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والدرب، والطوال، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفرسان، والحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة.

الطقس المتوقع اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، وجازان، وعسير والباحة يمتد تأثيرها على الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية (صحراء الربع الخالي).

في حين يستمر تأثير ارتفاع درجات الحرارة العظمى على أجزاء من مناطق شرق ووسط المملكة والمدينة المنورة.