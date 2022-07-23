وثقت مقاطع فيديو جوية في بعض مناطق المملكة اليوم السبت، في ظل حالة التقلبات الجوية التي تشهدها المملكة والتي تستمر حتى الاثنين المقبل.

حاليا امطار غزيرة مع رياح هابطه قويه من السحب نجران جنوب السعوديه pic.twitter.com/OG9eb3jwp1 — حسين الموسوي (@Ym9knYgSOk7TaeK) July 23, 2022

أمطار رعدية على نجران

وأظهر مقطع فيديو هطول أمطار غزيرة مع رياح قوية من السحب في نجران جنوب المملكة، كما وثق مقطع آخر تساقط الأمطار الخفيفة مع رياح قوية في على الخرخير ومحافظة شرورة.

تحذير من تقلبات جوية بنجران

إلى ذلك، نَبَّهَ المركزُ من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات خباش، وحبونا، وبدر الجنوب، وثار، ويدمة، لافتًا إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

تحذير من تقلبات جوية بخرخير وشرورة

كما نَبَّهَ المركزُ الوطنيُّ للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية على الخرخير ومحافظة شرورة بمنطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، مبينًا أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.