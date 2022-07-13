شهدت منطقة نجران صباح اليوم هطول الأمطار وجريان السيول فيما لا تزال الفرصة مهيأة لمزيد من أمطار الخير والبركة.

وحرص المواطنون على توثيق الأمطار وجريان السيول بمقاطع فيديو وتم تداولها عبر مواقع التواصل داعين الله أن يعم نفعها البلاد والعباد.

الأرصاد تنبه أهالي نجران

من جانبه نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من تشكل سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وخباش، وحبونا، وثار، ويدمة. وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـسادسة مساءً.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية الأفقية وزخات من البرد على مناطق نجران، وجازان، وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة وكذلك على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي) والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر), ويستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض