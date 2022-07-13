شهدت منطقة نجران صباح اليوم هطول الأمطار وجريان السيول فيما لا تزال الفرصة مهيأة لمزيد من أمطار الخير والبركة.
سيول شرقي #نجران هذا الصباح.
تصوير : رشود الحارثي. pic.twitter.com/3PZdHiCLGe
— أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) July 13, 2022
وحرص المواطنون على توثيق الأمطار وجريان السيول بمقاطع فيديو وتم تداولها عبر مواقع التواصل داعين الله أن يعم نفعها البلاد والعباد.
الأرصاد تنبه أهالي نجران
من جانبه نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من تشكل سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وخباش، وحبونا، وثار، ويدمة. وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـسادسة مساءً.
أمطار شرقي #نجران اليوم.
(المقطع من الواتس) pic.twitter.com/2KvYH6olJx
— أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) July 13, 2022
حالة الطقس اليوم
وكان المركز توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية الأفقية وزخات من البرد على مناطق نجران، وجازان، وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة وكذلك على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي) والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر), ويستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض
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