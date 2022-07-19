نجا رجل هندي من الموت بأعجوبة بعدما علق على السكة الحديدية، وكان القطار على بعد ثوانٍ فقط من المرور.

#MissionJeewanRaksha#RPFBengaluru Going beyond the call of duty while Pradeep Kumar, CON & ASI.Ravi.G.D on duty at K.R.Puram Rly sn saved the life of a passenger trying to cross rly track and fell down on the track before train approached the platform @RailMinIndia@RPF_INDIA pic.twitter.com/Y5TRFCHPkY — Sr.DSC RPF Bengaluru (@rpfswrsbc) July 15, 2022

إنقاذ بأعجوبة

وأظهر مقطع فيديو، الرجل الذي كان يحاول أن يصعد من السكة الحديدية إلى الرصيف في محطة “بورام” بمدينة بنغالورو، جنوبي الهند، لكنه عجز عن ذلك.

وحسب شبكة “سكاي نيوز عربية”، تنبه اثنان من أفراد من وحدة حماية السكك الحديدية بالمحطة إلى الرجل الذي علق على السكة الحديدية، ليهرعوا إليه للمساعدة، لينقذوه قبل ثوانٍ من قدوم القطار بسرعة.

بطولة رجال أمن القطار

وتداول مغردون بالهند، مقطع الفيديو الخاص بالحادث على نطاق واسع، مشيدين ببطولة رجلي الأمن اللذين أنقذا الرجل إلى بر الأمان.

كما أشادت هيئة السكة الحديدية بالهند، برجلي الأمن اللذين لعبا دوراً كبيراً في عملية الإنقاذ، واصفة إياهما بالشجاعين.

وحثت الهيئة، المسافرين، مراراً، على عدم عبور السكة الحديدية، نظراً للمخاطر الكبيرة، موصية بالتنقل عبر الأماكن المخصصة لذلك.