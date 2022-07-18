وثق مقطع فيديو متداول، غزو مجموعات كبيرة من الخنازير البرية العاصمة الإيطالية روما.

وانتشرت الخنازير البرية في الشوارع المزدحمة بالمارة بحثا عن الطعام في صناديق القمامة.

احتلال الخنازير للعاصمة الإيطالية

وقال تقرير قناة “سي بي إس نيوز” إن ما يقرب من 5000 إلى 6000 خنزير بري يحتل حاليا روما، مع إقامة مجموعات منها في حدائق المدينة.

وحسب صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، تحاول السلطات الإيطالية القضاء على انتشار الخنازير في البلاد، حيث جرى احتجاز مجموعات من الخنازير خوفًا من انتشار حمى الخنازير الأفريقية.

وأصبحت الخنازير البرية أكثر جرأة متوغلة داخل المدن الإيطالية وتتجول في روما غير آبهة بالبشر، بحثا عن الطعام.