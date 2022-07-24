وثق مقطع فيديو مخيف اللحظات الأولى لانفجار وثوران بركان ساكوراجيما في اليابان، والذي تسبب في إعلان حالة الطوارئ وإجلاء عشرات السكان من جزيرة كيوشو الغربية.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية NHK بأن البركان تسبب في سقوط أحجار بركانية على مسافة 2.5 كيلومتر من البركان، وهو ما أدى إلى رفع مستوى التأهب لثوران البركان إلى المستوى الخامس وهو أعلى مستوى.

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية: إن هذا البركان قريب من محطة سينداي للطاقة النووية القريبة؛ حيث يقع على بعد 50 كم فقط منه، ولكن لحسن الحظ لم يؤثر ثوران البركان عليها.

وقال متحدث باسم الحكومة اليابانية للصحفيين: إن الحكومة لم تسمع بأي أضرار من الانفجار، ولم ترد تقارير فورية بالفعل عن حجم الأضرار بعد.

ما هو بركان ساكوراجيما في اليابان؟

بركان ساكوراجيما هو أحد أكثر البراكين نشاطًا في اليابان، وتحدث الانفجارات بمستويات متفاوتة بشكل منتظم، ففي عام 2019 تسبب ثورانه في إطلاق رماد بركاني على ارتفاع 5.5 كيلومتر.

وأظهرت لقطات الفيديو من ثوران البركان اليوم الأحد ما بدا أنه كتلة حمراء تتدفق على جانب واحد من البركان مع إطلاق مقذوفات حمراء، بالتزامن مع تصاعد الدخان الذي يصعب رؤيته في الظلام.

وفي عام 2016، وجد العلماء بقيادة جامعة بريستول أن الصهارة المتراكمة الناجمة عن بركان ساكوراجيما، قد تهدد كاجوشيما التي يبلغ عدد سكانها 600 ألف نسمة.

وهناك مخاوف من أن يتكرر حادث عام 1914 عندما ثار البركان وأسفر عن مقتل 58 شخصًا وتسبب في فيضانات واسعة النطاق في كاجوشيما.