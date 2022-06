تجاهل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مصافحة نظيره من كوريا الجنوبية، يون سوك يول، ووثق ذلك مقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم في الدولة الآسيوية، حتى أنهم صاغوا عليه مصطلح No Look Handshake، أي المصافحة دون النظر في العين.

"No Look Handshake' (노룩 악수) is now trending in Korea as video footage from another angle shows Biden did shake hands with Yoon but without looking at him. 👀 pic.twitter.com/XefMhQh5Dr

— Hyunsu Yim (@hyunsuinseoul) June 29, 2022