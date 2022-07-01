تجاهل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مصافحة نظيره من كوريا الجنوبية، يون سوك يول، ووثق ذلك مقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم في الدولة الآسيوية، حتى أنهم صاغوا عليه مصطلح No Look Handshake، أي المصافحة دون النظر في العين.

"No Look Handshake' (노룩 악수) is now trending in Korea as video footage from another angle shows Biden did shake hands with Yoon but without looking at him. 👀 pic.twitter.com/XefMhQh5Dr — Hyunsu Yim (@hyunsuinseoul) June 29, 2022

وجاء ذلك الموقف المحرج في قمة الناتو في مدريد، أمس الأربعاء، لكن المقطع انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم، وفيه شوهد بايدن يصافح رئيس كوريا الجنوبية دون إجراء اتصال بالعين، وفي الوقت نفسه، اتجه إلى الرئيس البلغاري رومين راديف.

ويمكن بوضوح رؤية خيبة الأمل والإحراج الممزوجين بالحيرة أيضًا على وجه رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول.

انتقادات لـ بايدن في كوريا الجنوبية

ووفقًا لـ TrendMemo، الذي يتعقب هاشتاقات تويتر الشائعة في جميع أنحاء العالم، فإن الفيديو ظل رائجًا لعدة ساعات، وقد أثار انتقادًا من قِبل مواطني كوريا الجنوبية لجو بايدن.

وغرد أحدهم باللغة الكورية أن تصرفات بايدن تظهر أن الزعيم الأمريكي ليس مهذبًا على الإطلاق، بينما قال آخر إن هذا التصرف بعيد كل البعد عن الاحترام والدبلوماسية.

وقال آخر إن ربما هذه الحركة تحمل وراءها معنًى سياسيًا، حيث قال: عدم التواصل بالعين أثناء مصافحة أحدهم في المسرح الدبلوماسي ربما يعني إرسال رسالة، لكنها بالتأكيد سيكون لها معنًى سلبيًا، وفي الوقت نفسه، علق مستخدم آخر قائلًا: على الكوريين أن يكونوا غاضبين بشأن هذا الموقف، لغة الجسد تتحدث بصوت أعلى من الكلمات.

ماكرون وزيلينسكي

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قام مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا بالسخرية من صورة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المحرجة وهو يعانق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف بأوكرانيا.

وفي الصورة، بدا أن الزعيم الفرنسي يمنح نظيره الأوكراني عناقًا دافئًا، لكن فولوديمير زيلينسكي ظهر أقل حماسة، وكان موقفه مبررًا، فقبل يوم من ذلك العناق أوضح إيمانويل ماكرون أن أوكرانيا أمامها عشرات السنوات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وهو ما سبب إحباطًا شديدًا لكييف.

وقال مصور وكالة فرانس برس لودوفيك مارين، الذي التقط الصورة في كييف، إن ماكرون كان يقول شيئًا في أذن زيلينسكي في ذلك الوقت.