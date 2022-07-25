وثق مقطع فيديو متداول، رئيس الوزراء البريطاني المستقيل بوريس جونسون، وهو يشارك في تدريبات مع عسكريين أوكرانيين بالمملكة المتحدة.

This week I visited Ukrainian troops being trained by British Armed Forces in North Yorkshire. The UK is committed to doing all we can to help Ukraine continue to repel Russian aggression. pic.twitter.com/HMTClRFST5 — Boris Johnson (@BorisJohnson) July 23, 2022

أداء نشط لجونسون

وظهر جونسون، وهو يبلي بلاء حسنًا ويظهر بدور نشط خلال التدريب الذي أقيم على أراضي قاعدة عسكرية في شمال يوركشاير.

وألقى جونسون خلال التدريبات قنبلة يدوية، كما تدرب على إطلاق النار من بندقية آلية، حتى أنه صرخ بشعار “المجد لأوكرانيا” جنبا إلى جنب مع العسكريين الأوكرانيين.

والتقى جونسون السبت، بهذه القوات الأوكرانية والتي تدربها القوات المسلحة البريطانية، ويقضون دورة تدريبية بالمملكة المتحدة، كجزء من برنامج أطلقته وزارة دفاعها.

وقال رئيس الوزراء المستقيل إنه “مقتنع تمامًا” بأن القوات الأوكرانية يمكنها الفوز في الحرب ضد روسيا وستفوز بها.

وأكد أن “المملكة المتحدة ملتزمة ببذل كل ما في وسعها لمساعدة أوكرانيا على الاستمرار في صد القوات الروسية”.

ويعد برنامج تدريب القوات الأوكرانية جزءًا من دعم المملكة المتحدة للبلاد في حربها ضد روسيا والذي شهد التزام الحكومة بتدريب 10000 جندي أوكراني كل 120 يومًا.

رحلة بالطائرة

يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني المستقيل بوريس جونسون ظهر في وقت سابق وهو يقود طائرة مقاتلة في سماء المملكة المتحدة.

وظهر جونسون في قمرة القيادة الطائرة من طراز “يوروفايتر تايفون”، وذلك خلال رحلة تدريبية للتزود بالوقود جوا.

وتم تصوير الفيديو من قبل جونسون نفسه، الذي ارتدى زي الطيار، مستعرضًا مهارته أثناء التحليق.