بالرغم من مرور أكثر من 10 أيام منذ أن أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استقالته عن منصبه، لكن يبدو الآن أنه يستمتع بأروع الأشياء في حياة داونينج ستريت قبل أن يتم تنحيه.

✈️ Boris Johnson flew a Typhoon fighter jet The politician took part in aerial refueling exercises. It is noted that the maneuvers took place last week. The released video shows the plane refueling mid-air next to the fighter jet carrying Johnson. pic.twitter.com/dBCi4LkWl9 — Oriannalyla 🇺🇦 (@Lyla_lilas) July 18, 2022

ووثق مقطع فيديو نشرته الحكومة البريطانية، قيادة رئيس الوزراء البريطاني المستقيل بوريس جونسون، طائرة مقاتلة في سماء المملكة المتحدة.

رحلة تدريبية للتزود بالوقود

وحسب موقع “ميرور” البريطاني، ظهر جونسون في قمرة القيادة الطائرة من طراز “يوروفايتر تايفون”، وذلك خلال رحلة تدريبية للتزود بالوقود جوا.

وتم تصوير الفيديو من قبل جونسون نفسه، الذي ارتدى زي الطيار، مستعرضًا مهارته أثناء التحليق.

وقال جونسون، خلال كلمته في معرض “فارنبورو” للطيران، إنه قاد شخصيا طائرة مقاتلة من طراز “يوروفايتر تايفون” لبعض الوقت خلال رحلة تدريبية للتزود بالوقود في الجو ونفذ بعض الحركات البهلوانية أثناء التحليق.