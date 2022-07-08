بدأت جموع الحجيج في التوافد على مسجد نمرة في مشعر عرفات لأداء صلاتي الظهر والعصر قصرًا وجمعًا بعد الاستماع إلى خطبة عرفة التي يلقيها هذا العام الشيخ الدكتور محمد العيسى عضو هيئة كبار العلماء.

فيديو | مراسل #الإخبارية طارق المزهود: توافد الحجاج على مسجد نمرة لأداء صلاتي الظهر والعصر #يوم_عرفة #بسلام_آمنين pic.twitter.com/a5ipHPInyl — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 8, 2022

وتوافد الحجيج على المسجد عبر 64 بابا لتفادي الزحام والتدافع وتم تخصيص قسم من المسجد للرجال وقسم آخر للنساء.

ثاني أكبر مساجد مكة

والمعروف أن نمرة هو جبل نزل به النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في خيمة، ثم خطب بعد زوال الشمس، وصلى الظهر والعصر قصرًا وجمعًا “جمع تقديم” ، وبعد غروب الشمس تحرك منها إلى مزدلفة، ثم في أول عهد الخلافة العباسية في منتصف القرن الثاني الهجري بني مسجدَا في موضع خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يعرف الآن بمسجد نمرة، توالت بعدها توسعاته على مر التاريخ وصولاً للوقت الحالي فأصبح مؤلف من طابقين مجهزين بنظام للتبريد والمرافق الصحية حيث يتسع لأكثر من (300) ألف مصل.

توسعة مسجد نمرة

وشهد المسجد في عهد الدولة السعودية وتحديداً في عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – أضخم توسعاته ليصبح بذلك ثاني أكبر مسجد مساحةً بمنطقة مكة المكرمة بعد المسجد الحرام، بتكلفة بلغت 237 مليون ريال، على طولٍ بلغ 340 متراً من الشرق إلى الغرب، وعرضٍ يقدر بـ 240 متراً من الشمال إلى الجنوب، ومساحة تجاوزت 110 آلاف متر مربع، إلى جانب ساحة مظللة خلف المسجد تقدَّر مساحتها بـ 8000 متر مربع، ليستوعب بعد هذه التوسعة نحو 400 ألف مصلّ، ويظهر بست مآذن، ارتفاع كل مئذنة منها 60 متراً، وله ثلاث قباب وعشرة مداخل رئيسة تحتوي على 64 باباً، وفيه غرفة للإذاعة الخارجية مجهزة لنقل الخطبة وصلاتي الظهر والعصر ليوم عرفة مباشرة بواسطة الأقمار الصناعية.