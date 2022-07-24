تتأثر عسير بموجة التقلبات الجوية التي تتعرض لها المملكة حتى يوم الاثنين المقبل؛ إذ تشهد مدن المنطقة سقوط أمطار غزيرة، ونشاطًا في الرياح وجريان السيول والأودية.

ووثَّق أهالي المنطقة لحظات سقوط الأمطار وجريان السيول والأودية والشعاب التي فاضت بالمياه بعد أمطار الخير والبركة.

سيول طيبة جنوب #الحرجه بمنطقة #عسير الان س ٥.١٥ م الاحد ٢٥ ذوالحجة ١٤٤٣

عضو المجموعة علي الشريفي pic.twitter.com/OfuUlcwHYp — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) July 24, 2022

وفي قرية رجال ألمع، بدت الأمطار كثيفة تتخللها بعض حبات البرد.

وفي السودة جنوب المملكة بدت الأمطار كثيفة في أجواء مميزة في ظل استبشارات بالغيث النافع.

#عسير #السودة الان جنوب السعودية صب وعطاء رب اللهم زد وبارك القادم أجمل pic.twitter.com/8tWamL6PHr — القادم أجمل (@Mashhoor1421) July 24, 2022

يذكر أن تواصل الاضطراب الجوي تواصل تأثيرها على المملكة؛ إذ تأثرت بها عدة مدن منها أبها التي أمطرت طوال أمس السبت، وكذلك الطائف التي تشتد فيها الأمطار اليوم.

وفي جازان؛ تسود الأجواء الممطرة؛ في مختلف محافظات المنطقة.

وشجعت الغيوم الكثيفة واعتدال الأجواء المتنزهين والأهالي لقضاء أوقات ممتعة في الواجهات البحرية، والحدائق والمتنزهات البرية.



توقعات الطقس

وقد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من مناطق الرياض والشرقية (صحراء الربع الخالي) ومرتفعات منطقة المدينة المنورة.