تم إغلاق مدرج مطار لوتون لمدة ساعتين؛ بسبب درجة الحرارة المرتفعة التي وصلت إلى 40 درجة مئوية، ما تسبب في ذوبان الأسفلت، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وعلى ذلك، تم إيقاف الطيران في المطارات حيث ذكرت Sky News أن جزءًا من المدرج قد ذاب.

وذكرت كل من BBC وThe Mirror أن الرحلات الجوية في لوتون استؤنفت بعد فترة، ما أدى إلى تأخيرات شديدة للرحلات وتعطيل مصالح المسافرين، وقالت إحدى الراكبات: إن رحلتها قد تم تحويلها لمطار آخر لأن المدرج قد ذاب.

ارتفاع الحرارة في بريطانيا:

وتشهد إنجلترا أكثر أيام السنة حرارة والتي تسببت أيضًا في اندلاع الحرائق وإلغاء القطارات وإغلاق المدارس، متجاوزة بذلك الرقم القياسي السابق الذي سجلته في عام 1990، ومع ذلك فقد تتجاوز الحرارة غدًا 45 درجة مئوية.

وعلى الجانب الآخر، تسببت درجات الحرارة العالية في وفاة الآلاف في أنحاء أوروبا، ووصلت أعداد الوفيات إلى 1030 شخصًا.

وأعلنت السلطات البريطانية حالة الطوارئ، بسبب الطقس الحار الذي يغطي أجزاءً كبيرة من إنجلترا، حيث من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية (105 درجة فهرنهايت) لأول مرة في تاريخ بريطانيا.

ومن المتوقع أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة القياسية إلى تعطيل السفر والرعاية الصحية والمدارس فضلًا عن تشكيل تهديد خطير على الحياة، ومن أجل ذلك، وضعت السلطات المزيد من سيارات الإسعاف والعاملين في المجال الطبي تحت الطلب وسط مخاوف صحية.

وحذر مكتب الأرصاد الجوية من أن درجات الحرارة تشكل مخاطر جسيمة، بما في ذلك الإعياء الشديد وحتى الوفاة، كما أن هناك مخاطرة كبيرة بحدوث مشاكل في الكهرباء وخدمات المياه والهاتف المحمول.