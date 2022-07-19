وجد الركاب أنفسهم في لحظة مرعبة وهم على متن قطار في إسبانيا، حيث كانوا محاصرين بالنيران، عندما اندلعت العشرات من حرائق الغابات في كل اتجاه وحاصرتهم.

وقام أحد الركاب على القطار يُدعى فرانسيسكو سيوان بيريز، بالتقاط المشاهد المذهلة أثناء مرور القطار على بلدة سينابريا، حيث قال: مررنا بلحظات من الذعر عندما توقف القطار وسط حرائق الغابات في زامورا.

ويمكن سماع الركاب عند توقف القطار والنيران تتناثر في الأراضي العشبية على بعد أمتار قليلة، وهم يقولون: إنه يتوقف، ماذا يفعل؟

وكتب بيريز قائلًا: القطار توقف لبضع دقائق فقط قبل القيادة ببطء بعيدًا عن الخطر، لكن الركاب كانوا خائفين جدًّا بسبب سرعة النيران المتقدّمة، فكان الحريق يندلع بمجرد الالتفات لثوانٍ عدة.

ارتفاع درجة الحرارة في إسبانيا:

واندلعت الحرائق في الغابات بـ إسبانيا وفي أوروبا عامةً حتى إنها خرجت عن السيطرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة القياسية والتي تجاوزت في بعض البلاد 40 درجة مئوية.

وفي المجمل، كان هناك 36 حريقًا مشتعلًا منهم 24 حريقًا خرجت عن السيطرة، ولقي أكثر من 1000 شخص مصرعهم في جميع أنحاء إسبانيا والبرتغال نتيجة ارتفاع الحرارة.

وفي فرنسا أيضًا تدهورت سجلات درجات الحرارة حيث سجلت عشرات المدن أشد أيامها حرارة على الإطلاق، حيث بلغت 44 درجة مئوية متجاوزة بذلك الرقم القياسي السابق المسجل في عام 1949.