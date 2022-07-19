نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة صورًا لمدينة جدة بعد إزالة 28 حيًا من الأحياء العشوائية وفق الخطة التنفيذية لتطوير الأحياء العشوائية بالمدينة.

وأظهرت الصور التي تم التقاطها بعدسة الكابتن طيار سامي الغامدي، شكل العمارات والمباني بعد إزالة الأحياء العشوائية التي كانت تشوه منظر المدينة.

خطة إزالة الأحياء العشوائية في جدة

وتواصل لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة أعمالها وفق الخطة التنفيذية والجدول الزمني المقرر، حيث بلغ مجموع الأحياء المزالة والتي يجري إزالتها 28 من أصل 32 حيّاً.

وبينت اللجنة يوم أمس استمرار أعمال الإزالة في 8 أحياء وهي: (بني مالك، والورود، ومشرفة، والجامعة، والروابي، والعزيزية، والرحاب، والربوة)، مؤكدة أنها ستستكمل أعمال الإشعارات وفصل الخدمات وصولاً لمرحلة الإزالة الكاملة للأحياء المتبقية وفقًا لخطتها التنفيذية المعدلة والمعلنة سابقًا وتشمل: (المنتزهات – وقويزة – والعدل والفضل – أم السلم وكيلو 14 الشمالي).