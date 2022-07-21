بدأت السلطات الأسترالية تحقيقًا، بعد أن أجبر طيارو خطوط كانتاس 933 المتجهة من بريزبين إلى بيرث، على إعلان حالة الطوارئ في الجو، بسبب نفاد الوقود في منتصف الرحلة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

نداء استغاثة من الطائرة الأسترالية:

وكانت رحلة كانتاس رقم 933 على بعد عدة مئات من الكيلومترات من وجهتها عندما قام الطيارون بنداء استغاثة لمراقبة الحركة الجوية من أجل للهبوط، وبالفعل تمكنت الطائرة من طراز بوينج 737 من دخول المجال الجوي، ولكن تم توجيهها للانتظار بسبب تدفق الطائرات المتجهة إلى الداخل.

ومع وقت الانتظار لمدة 16 دقيقة، أخبر مراقبو الحركة الجوية الطيارين أنهم سيحتاجون إعطاء الأولوية للطائرات التي تهبط وفق الجدول المخطط له.

حالة طوارئ نادرة:

ونفاد الوقود من الطائرة في منتصف الرحلة، هي حالة طارئة نادرًا ما يواجهها الطيارون، وبموجب المتطلبات القانونية، يجب أن تهبط الطائرات مع وجود احتياطيات وقود معينة سليمة.

وقالت التقارير: إن النقود قد نفد بسبب الانتظار المطول في المدرج بسبب فوضى المطارات التي شهدتها أستراليا، وقد غفل المختصون بتزويدها بالبنزين اللازم في خضم تلك الفوضى.

ويحقق مكتب سلامة النقل الأسترالي الآن في هذا الحدث، وسيصدر تقرير نهائي في ختام التحقيق بسبب أن تلك الواقعة عرضت حياة الركاب للخطر.