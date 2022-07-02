أظهر مقطع فيديو، مشاهد مرعبة لعاصفة استوائية هوجاء تحطم سفينة في عرض البحر، وشطرتها إلى نصفين حتى غرقت تمامًا.

وأسفرت العاصفة الإستوائية عن فقدان 20 شخصًا من طاقم السفينة، قبالة هونغ كونغ.

عاصفة هوجاء:

وضم طاقم السفينة أكثر من 20 فردًا فُقدوا، بعد أن شُطرت السفينة إلى نصفين في المياه المقابلة لهونغ كونغ مع مرور العاصفة الاستوائية تشابا.

إنقاذ 3 من الطاقم:

وكشفت خدمة الطيران التابعة للحكومة، عن إنقاذ 3 من أفراد طاقم السفينة التي كان على متنها 30 شخصًا، وقالت: إن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة على بعد 300 كيلومتر جنوب غربي المدينة.