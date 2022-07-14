أعلنت ولاية فرجينيا في أمريكا حالة الطوارئ، بعد تضرر أكثر من 100 منزل، كما عُد مصير العشرات في عداد المفقودين، بعد أن اجتاحت الفيضانات العارمة عدة أجزاء من الولاية خلال الليل.

وتسببت الفيضانات، التي حدثت في وقت متأخر من يوم الأربعاء في ترك العديد من العائلات بدون منزل والعديد منهم بدون كهرباء، علمًا بأن درجات الحرارة وصلت إلى 39 درجة مئوية.

وتعرضت منطقة ديزمل تحديدًا، الواقعة في الجزء الغربي من الولاية، للدمار بسبب العواصف والفيضانات المفاجئة، حيث وصلت مستويات المياه إلى 11 قدمًا ونصفًا خلال الحدث الكارثي، مما دفع حاكم ولاية فرجينيا جلين يونغكين إلى إعلان حالة الطوارئ.

الفيضانات الأسوأ منذ عقود

وتعتبر الفيضانات من أسوأ ما شهدته المنطقة منذ عقود، ولا يزال مسؤولو الإنقاذ يكافحون لتقييم النطاق الكامل للأضرار، لكن تم الإعلان عن أكثر من 40 شخصًا في عداد المفقودين، ولم يبلغ المسؤولون حتى الآن عن وقوع إصابات.

وأفاد مسؤولو الإنقاذ أن العديد من المنازل قد اقتلعت من أساساتها، كما جُرِّدت بعض المناطق من الأرصفة، ولا تزال العديد من الطرق والجسور غير قابلة للسير، وتناثرت السيارات والشاحنات أيضًا في جميع أنحاء المياه الهائجة، تاركة المناطق المتضررة وكأنها منطقة حرب.