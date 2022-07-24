أعلن الأمن العام، اليوم الأحد، أنه تم رصد وضبط عدد من المتسولين في منطقة نجران.

ونشر حساب الأمن العام بتويتر مقطع فيديو يوثق لحظة ضبط مقيم من الجنسية اليمينة بعد قيامه بالتسول بشكل مباشر داخل أحد المحلات التجارية، ومقيم آخر من نفس الجنسية يتسول بالطريقة ذاتها.

كما أعلن الأمن العام أنه تم رصد امراة مقيمة من الجسنية اليمنية بعد قيامها بالتسول أمام أحد المساجد في ذات المنطقة.

وتواصل الجهات الأمنية جهودها في رصد وضبط المتسولين بجميع مناطق المملكة، وتطالب بالإبلاغ عن المتسولين على الرقم 911 بمنطقتي مكة المركة والرياض وعلى الرقم 999 في جميع مناطق المملكة.