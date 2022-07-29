وثق مقطع فيديو مؤثر تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة سقوط أم التوأم السيامي اليمني مودة ورحمة مغشيًا عليها من شدة الفرح بعد نجاح عملية فصلهما ومشاهدتهما منفصلتين لأول مرة.

وأظهر المقطع الأم وهي تسقط أرضًا بعد رؤية الطفلتين وهما منفصلتين لأول مرة، حيث تجمع حولها الأطباء والممرضون لإفاقتها، فيما بدت السعادة على وجوه الحاضرين من الفريق الطبي الذي تمكن من فصل التوأم السيامي اليمني.

وتفاعل مع المقطع مغردو التواصل الاجتماعي، الذين هنوا الأسرة على نجاح فصل توأمهما السيامي، داعين لهما بالصحة والعافية.

تفاصيل نجاح العملية

وتمكّن الفريق الجراحي المختص من فصل التوأم السيامي اليمني مودة ورحمة، بنجاح، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وقال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، إنه تحقق خلال هذه العملية عدة إنجازات أولها إفاقة التوأم بعد العملية، حيث يحدث ذلك لأول مرة، بالإضافة إلى أنه لم يحتج التوأم إلى الدم، وهو يحدث لأول مرة.

وأوضح الربيعة أنه تم اختصار وقت العملية من 11 ساعة إلى 5 ساعات على أيدي 28 طبيباً وأخصائياً من الكوادر السعودية، مؤكداً أن العملية جرت بيسر وسهولة في جميع مراحلها، ولم تحدث أي مضاعفات والتوأم بصحة جيدة جداً.

تقديم الشكر للمملكة

من جانبه، قدم والد التوأم حذيفة بن عبدالله نعمان شكره وامتنانه الجزيل لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على رعايتهما لمثل هذه الأعمال الإنسانية وقيام الفريق الطبي المختص بإجراء عملية فصل التوأم بنجاح، مشيداً بما تقوم به المملكة من أعمال إنسانية كبيرة، عاداً المملكة الوطن الثاني لجميع اليمنيين والأم الحاضنة لجميع أبناء الوطن العربي.