أصبح المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر سابقًا، قريبًا من تدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم.

وسيدخل فيتوريا لتدريب المنتخب المصري خلفًا للمدرب المصري إيهاب جلال الذي تمت إقالته يوم 16 يونيو الماضي عقب الخسارة وديًا من منتخب كوريا الجنوبية برباعية مقابل هدف.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلامية مصرية فإن فيتوريا أصبح قريبًا من تدريب المنتخب المصري لكن متبق فقط الاتفاق على مدة العقد والتفاصيل المالية.

روي فيتوريا كان قريبًا من تدريب الأهلي المصري

جدير بالذكر أن فيتوريا كان قد رُشح لتدريب الأهلي المصري لكن المارد الأحمر تراجع عن إتمام الصفقة بسبب الراتب الكبير لـ فيتوريا.

وسبق لـ فيتوريا أن عمل مدربًا لنادي النصر ثم رحل في بداية عام 2021 عن أصفر الرياض.

وكان إيهاب جلال رحل عن تدريب منتخب مصر بعد الخسارة في مباراتي إثيوبيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 وكوريا الجنوية الودية.