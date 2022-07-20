يُخيم الغموض على مستقبل النجم البرازيلي ميشيل ديلغادو مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

جدل بشأن مصير ديلغادو

وأكد الإعلامي الإيطالي رودي جاليتي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن إدارة نادي الهلال مترددة في السماح برحيل أو بقاء ديلغادو في الموسم الجديد.

ولفت جاليتي إلى أنه على الرغم من اهتمام العديد من الأندية البرازيلية بضم ديلغادو، إلا أنهم لم يتفاوضوا معه، نظرًا للمبلغ المالي الضخم الذي فرضته الإدارة الهلالية من أجل التعاقد مع اللاعب في الميركاتو الصيفي.

اللاعب البرازيلي مع الهلال

وكان اللاعب البرازيلي صاحب الـ26 عامًا، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الميركاتو الشتوي الماضي، قادمًا من فلامنغو، وشارك في 19 مباراة رسمية، ونجح في تسجيل 3 أهداف وصنع 4 آخرين.

وساهم اللاعب البرازيلي في تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الثالث على التوالي بعد منافسة قوية مع الاتحاد حتى الجولات الأخيرة.