تسعى إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، لحل أزمة تسجيل اللاعبين في الميركاتو الصيفي الحالي، لتجهيز الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز.

تفاصيل الأزمة:

وألزمت غرفة فض المنازعات كنو والهلال بالتضامن بدفع تعويض مالي للنصر 27 مليون ريال، وإيقاف اللاعب لمدة 4 أشهر، ومنع الزعيم من التسجيل لمدة فترتين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقرر الزعيم التصعيد وتقدم باستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي، وحاول النادي اتخاذ التدابير الوقتية لتعطيل العقوبات الصادرة، ولكن تم رفض طلبه.

خطاب جديد من الهلال لمركز التحكيم الرياضي:

وذكر الإعلامي عبدالله الحنيان عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “إدارة الهلال طلبت في خطاب التدابير الوقتية الجديد، استعجال البت به، لرغبتها في تسجيل لاعبين مع بدء تحضيرات الموسم الجديد”.

وتابع: “مركز التحكيم الرياضي علل رفضه السابق لطلب تعليق عقوبة الزعيم بعدم وجود ضرر.. الإدارة في خطابها الجديد أكدت وقوع الضرر في ظل فتح أبواب التسجيل، وحاجة النادي لتسجيل لاعبين من بينهم أجانب قبل بدء الموسم الرياضي”.