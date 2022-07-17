حدد الهولندي ممفيس ديباي لاعب نادي برشلونة الإسباني شرطه للرحيل عن صفوف النادي الكتالوني في صيف 2022.

وأصبح مصير نجم برشلونة غامضًا بعد تعاقد الفريق الكتالوني مع اللاعب البولندي روبيرت ليفاندوفسكي.

توتنهام يُراقب نجم برشلونة

وحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية، توتنهام الإنجليزي بات مستعدًا لدفع 17 مليون يورو مقابل الحصول على خدمات ممفيس ديباي الذي يفضل الرحيل لفريق كبير بعرض مغري.

الفريق الإنجليزي تواصل بالفعل مع اللاعب، وهناك ترحيب بتلك الصفقة بين الناديين.

وكان ديباي انضم لـ برشلونة في عام 2021 قادمًا من نادي ليون الفرنسي.