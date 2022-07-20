شنت المطربة شيرين عبدالوهاب هجومًا حادًّا على زوجها السابق حسام حبيب، بعد أن كانت قبل أسابيع تبحث عن مساعدته في ورطته القانونية.

وأجرت شيرين مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية “ON” المصرية، روت من خلالها كواليس عدة لأزمتها مع حسام حبيب ووجّهت له العديد من الاتهامات.

سرقة السيارة:

وأكدت شيرين عبدالوهاب أن حسام حبيب سرق سيارتها مستغلًّا تواجدها بمنطقة الساحل الشمالي، مضيفةً أنها “في حاجة للحصول على العلاج” من آثار علاقتها به.

وتحدثت عنه قائلةً: “حسبي الله ونعم الوكيل في حسام حبيب وكل راجل زيه”، مشيرة إلى أنه “مريض نفسي ويحتاج إلى العلاج”، حسب تعبيرها.

تجميل صورته:

وكانت شيرين شيرين عبدالوهاب في حاجة إلى توضيح تناقض حديثها، خاصة أنها قبل أسابيع كانت تتحدث عن حسام حبيب بشكل إيجابي، فقالت: إنها كانت تحاول “تجميل صورته السيئة”، وهو ما دفعها للكذب.

وأضافت أنها كانت تتوقع أن يحاول هو الارتباط بفتاة أخرى فأرادت ألا تشوه صورته، كاشفةً أنها كانت تتمنى أن “تتخلص منه” عبر زواجه من فتاة أخرى.

وشددت شيرين عبدالوهاب على أنها لن تتزوج من حسام حبيب، وأكدت أنها تعرضت للإهانة الشديدة منه وتريد الحصول على حقها.