استعرض سلطان البقمي، صاحب أحد المقاهي في الرياض، بعض الأسرار عن مهنة أصحاب المقهى، من حيث الدخل والأرباح وآلية فتح المشروع.

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اختلاف في الدخل:

وقال البقمي خلال حواره إلى قناة الإخبارية: إن هناك اختلافًا في الدخل الخاص بالمقاهي وإجراءات يجب اتباعها قبل إقامة مقهى أو مطعم في منطقة ما بالمملكة، موضحًا أن الدخل الخاص بأي مقهى يعتمد على حسب مساحة المحل والفئة المستهدفة، فقد يكون دخل المقهى من 500 ريال إلى 5 أو 6 آلاف ريال يوميًّا.

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الدخل الشهري:

وتابع: في المقهى الخاص بي نستهدف فئة الطلاب والموظفين، ومتوسط الدخل الشهري في حدود 150 ألف أو 200 ألف ريال على حسب المواسم، وهذا قليل بالنسبة لتغطية المصاريف والأرباح، ولكن في الفترة الماضية بعض المقاهي أغلقت بسبب الخسارة؛ لأن السوق دخل في فترة تصحيح.