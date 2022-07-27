تناولت قناة TF1 الفرنسية الشهيرة تقريرًا عن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا حيث قالت إن التحركات الأخيرة للسعودية تجعلها تثبت أقدامها بثقة وقوة على الساحة العالمية.

وقال التقرير: شهدت السعودية مؤخرًا زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي، والذي وُصفت نتائجها بأنها انتصار سعودي قوي ينتج عنه شرق أوسط بشكل جديد.

وتابع: قبل تلك الزيارة قام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بجولة إقليمية شملت مصر والأردن وتركيا، وبالأمس قام بزيارة إلى أوروبا بدأت من اليونان ثم فرنسا.

وأضاف التقرير: كرَّست تلك التحركات الأخيرة تثبيت أقدام المملكة بقوة وثقة على الساحة الدولية والعالمية لا سيما بعد الصراع الدولي بين روسيا وأوكرانيا وانفجار أسعار الطاقة.

أهداف الزيارة السعودية إلى فرنسا

وقالت صحيفة Var-Matin نقلًا عن مصادرها إن هدف الزيارة هو تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، متابعة أنه كما تم توقيع اتفاقيات تشمل النقل البحري والطاقة والدفاع وإدارة النفايات والثقافة في اليونان، فسيتم كذلك الأمر نفسه في فرنسا.

وتابعت: قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في اليونان إنه ستتاح للبلدين الفرصة لإنهاء سلسلة من المشاريع الثنائية، من بينها إمداد أوروبا بالطاقة، وهو ما يُتوقع مناقشته اليوم في الزيارة السعودية لفرنسا.

وقال الباحث في معهد بيكر بجامعة رايس، كريستيان كوتس أولريتشسن: زيارة ولي العهد لأوروبا رمزية للغاية في هذه الفترة تحديدًا، فهي الزيارة الأولى لأي دولة أوروبية منذ عام 2018، وتأتي بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أواخر العام الماضي 2021.

كما أنه من المقرر أن يتم مناقشة أوضاع الاستقرار في المنطقة والوصول إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.