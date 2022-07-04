قالت صحيفة Frankfurter Allgemeine Zeitung الألمانية إنه بحلول عام 2030، تهدف السعودية إلى أن تصبح الوجهة السياحية الأولى في المنطقة ومن ضمن الوجهات الخمس الأولى عالميًا، وتُعد العلا من أبرز المشاريع السياحية التي تسعى لتحقيق هذا الهدف.

وتابع التقرير: تتحرك حافلة السياح خلال ليل الصحراء وبردها، قد تسمع بعض الصلوات أثناء التحرك هناك، وقد تلتقط أذناك بعض الكلمات الإنجليزية، سترى البعض يغسل الجمال والبعض يتأمل السماء ونجومها.

وقال الصحفية الألمانية إيلينا ويتزك صاحبة التقرير أثناء زيارتها للسعودية: لطالما أخفت المملكة مدينة العلا التي تشبه قطعة من الجنة عن العيون، لكنها الآن فتحتها أمام الزوار لاكتشافها، وقد حان وقت تلبية النداء.

وتابعت: قال الزوار في الحافلة لماذا أخفوا هذه الجنة عنا؟ مضيفة: جلس أغلبهم عند النوافذ لا يصدرون أي صوت، فقط ينظرون إلى الليل الحالك، ويضغطون بوجوههم على الزجاج لكي يستطيعوا تحديد ظلال الصخور التي ترقد في الرمال مثل الحيوانات النائمة.

واستطردت قائلة: كنت في طليعة القافلة التي اتجهت إلى الأضواء الدافئة العالقة في الأرض والموجودة أسفل صخرة ضخمة، وقد اصطف الناس على ملعب الجولف الأخضر بجانبها.

وأردفت: قال أحد الرجال بجانبي: إنها دافئة ولكنها ليست دافئة جدًا، أشعر بالغرابة والألفة في الوقت ذاته، بينما قال آخر: من الواضح أن هذه جنة في صخور الصحراء.

واختتمت الصحيفة هذا الجزء من الرحلة قائلة: هنا، في العلا تحديدًا، يكشف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان السعودية لنا وللعالم.