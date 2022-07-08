قالت صحيفة Hindustan Times الهندية إن هناك مليون مسلم يؤدون فريضة الحج في 2022، وهو الرقم الأكبر منذ رفع قيود السفر بعد جائحة فيروس كورونا، واصفة ذلك بقولها بأنه يمثل مشهدًا للأمل والفرج.

وتابع التقرير: هذا العام، تجمع مليون شخص من جميع أنحاء العالم، لتأدية فريضة الحج، وقد تم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا، وتتراوح أعمارهم بين 18 و 65 عامًا، وتقدر السلطات أن 85% من الأشخاص وصلوا من الخارج.

واضافت الصحيفة: إنه مشهد يثير الأمل والراحة والفرج في جميع أنحاء العالم، حيث إنه التجمع الأكبر من نوعه عالميًا منذ ظهور الجائحة.

حالة روحانية فريدة في حج 2022

ووصفت المشهد قائلة أيضًا: كانت الحشود، تتحرك في خطوة واحدة، وتميل قلوبهم نحو الكعبة في حالة روحانية ليس لها مثيل، مضيفة: يرجع النظام وعدم التدافع إلى إجراءات السعودية التي صرفت مليارات للتوسعة لاستقبال المزيد من الحجاج سنويًا.

وتابع التقرير: بالإضافة إلى ما سبق، لم تغفل السلطات ضرورة وضع قواعد للسيطرة على تفشي المرض مرة أخرى، مثل حظر تقبيل الحجر الأسود، وتوزيع زجاجات مياه من بئر زمزم المبارك بدلاً من السماح للحجاج بالشرب من أكواب المسجد، كما كان الآلاف من العاملين الطبيين في متناول اليد لمساعدة المحتاجين.

واختتم التقرير قائلًا: في حين أن حضور هذا العام أقل من تدفق 2.5 مليون حاج قبل الوباء، إلا أنه يمثل خطوة مهمة أقرب إلى الوضع الطبيعي بعد الوباء، لذلك فإن حج 2022 هو منظر يثير الأمل والفرج في النفوس.