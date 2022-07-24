يبدو أن اللاعب الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد أصبح مهددًا في الدوري الإسباني، بعد انتقال البولندي روبيرت ليفاندوفسكي لـ برشلونة صيف العام الحالي.

وكان ليفاندوفسكي انتقل لصفوف برشلونة قادمًا من نادي بايرن ميونخ الألماني.

صعوبة في المنافسة بين ليفاندوفسكي وبنزيما

اللاعب الفرنسي كان فاز بجائزة ” بيتشيشي” كهداف لـ الليجا للمرة الأولى في مسيرته، وذلك خلال الموسم الماضي برصيد 27 هدفاً، لكنه سيجد نفسه هذا الموسم تحت تهديد حقيقي بعد وصول ليفاندوفسكي.

وتُوج ليفاندوفسكي بجائزة هداف الدوري الألماني لموسم 2021/ 2022، حيث أحرز 35 هدفًا مع البايرن في الدوري، مما يجعل المنافسة بينه وبين بنزيما على لقب هداف الدوري صعبة للغاية.

كذلك انتقال ليفاندوفسكي لـ برشلونة، يجعل بنزيما يقاتل ليُثبت أن فوزه بلقب هداف الدوري الإسباني وهداف دوري الأبطال لم يكن وليد الصدفة، بل كان نتيجة قدرات مميزة يتمتع بها اللاعب الفرنسي.

كلاسيكو ناري في أمريكا قبل لقاء الدوري الإسباني

وفي وقت سابق، شهدت مباراة برشلونة وريال مدريد بمشاركة ليفاندوفسكي في كلاسيكو الأرض الودي بينهما صباح اليوم الأحد، مشادة عنيفة بين لاعبي الفريقين قبل نهاية الشوط الأول بـ 3 دقائق.

وكان اللاعب البرازيلي رودريغو لاعب ريال مدريد دخل في مشادة مع سيرخيو بوسكيتس قائد البارشا لتتطور الأزمة بين اللاعبين، ويتدخل جميع نجوم الفريقين للتهدئة بينهما بعد تطور الأمر إلى اشتباك وتدافع بالأيدي.