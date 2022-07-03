يُخيم الغموض على مستقبل النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا مع النصر، خاصة في حالة التعاقد مع نجم برشلونة الإسباني، البوسني ميراليم بيانيتش.

بيانيتش يبعد تاليسكا:

وقال الإعلامي عيسى المسمار عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”: “لا أتمنى أن يكون خبر بيانيتش صحيح فقدومه هو رحيل تاليسكا، ولا ننسى أن أرقامه ضعيفة جدًّا في آخر موسم!.. 20 مباراة لم يسجل أي هدف وصنع هدفين فقط!!”.

ولعب بيانيتش صاحب الـ32 عامًا، في صفوف بشكتاش التركي على سبيل الإعارة الموسم الرياضي الماضي، ولم يظهر بالمستوى المتوقع، في حين خطف تاليسكا الأنظار ونجح في تسجيل 20 هدفًا بالدوري.

وكان نادي النصر قد تعاقد مؤخرًا مع المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين، وسيصل إلى الرياض اليوم، لبدء التحضير لانطلاق الموسم الرياضي الجديد.

النصر في الدوري:

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الثالث برصيد 61 نقطة من الفوز في 19 مباراة، وتعادل في 4 لقاءات، وخسر 7 مواجهات.