ارتفعت أسهم شركة صناعة السيارات الفاخرة، أستون مارتن، بعد الأنباء التي تفيد بأن صندوق الاستثمارات العامة، سيستحوذ على حصة كبيرة في الشركة التي تعاني من ضائقة مالية؛ وذلك بموجب خطة لخفض الديون وفتح سيولة الاستثمار، وفقًا لموقع سكاي نيوز البريطاني.

ووفقًا لما سبق، فإن صندوق الاستثمارات العامة، سيكون ثاني أكبر مساهم في الشركة، كجزء من حملة لجمع التبرعات لدعم ماركة السيارات الرياضية المتعثرة، حيث كانت تتطلع لجمع إجمالي 653 مليون جنيه إسترليني.

من هو أكبر مساهم في أستون مارتن؟

بما أن صندوق الاستثمارات العامة سيكون ثاني أكبر مساهم، فإنه يجب العلم أن المساهم الأول هو الملياردير الكندي لورانس سترول، ومن الجدير بالذكر أيضًا أن شركة مرسيدس دخلت في الاستثمار في أستون مارتن.

ووفقًا للأرقام المتاحة، فإن الاستثمارات العامة مع لورانس سترول ومرسيدس، سوف يستثمرون 335 مليون جنيه إسترليني، علمًا بأن الصندوق السعودي وحده سيستثمر بمبلغ قدره 78 مليون جنيه إسترليني.

وعلى إثر هذه الأنباء، ارتفعت الأسهم، التي كانت قد فقدت أكثر من ثلثي قيمتها، بنسبة 26% وهو ما سيهدف إلى تقليل تراكم ديون الشركة المشهورة بصناعة سيارات سلسلة أفلام الجاسوسية والأكشن جيمس بوند.

استثمار صندوق الاستثمارات العامة في السيارات

بعد الاستثمار الأخير، أصبح الصندوق مستثمرًا في كل مما يلي: أستون مارتن، لوسيد الكهربائية، وشركة مكلارين التي لديها أيضًا فريق في فورمولا 1، بالإضافة إلى العديد من الاستثمارات العديدة في المجالات الأخرى.