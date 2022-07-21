تباينت ردود الأفعال على التحديث الجديد الذي ادخلته شركة تويتر لمستخدميها؛ والذي يظهر صوت زقزقة عصفور عند تحديث الصفحات من جهاز الجوال.

Anybody else hearing this when you pull to refresh on Twitter’s iOS app? pic.twitter.com/x0BsxbZF2u — Jay Peters (@jaypeters) July 15, 2022

وقد أشار موقع “ذا فيرج”، إلى أن هذا الصوت متوفر لتطبيق تويتر على هواتف آيفون فقط، بينما يسمع مستخدمو هواتف أندرويد صوتًا مختلفًا لا يشبه زقزقة الطيور.

كما لفتت الشركة إلى أن التحديث الجديد لم يطبق في دول العالم كلها؛ وإنما في بعض منها فقط.

تباين آراء المغردين

وقد أثار المغردون في المملكة جدلًا بعد تباين آرائهم بشأن الصوت الجديد لتويتر؛ ففي الوقت الذذي يرى فيه بعضهم أن الصوت يشبه زقزقة العصافير ويعد تحديُا طريفًا من الشركة التي اتخذت من العصفور شعارًا لها؛ أعرب آخرون عن استيائهم من الصوت وسوئه، لافتين إلى أنه يشبه صوت الأشباح.

زقزقة الطيور ونقيق الضفادع

ورحبت بعض التغريدات بالصوت الجديد؛ واصفة إياه بأصوات زقزقة الطيور في الغابة، مؤكدين أنه عذب للغاية.

وفي الجانب الآخر، وصف مغردون الصوت بـ”المرعب”، وشبهوه بأصوات المعدة، أو الضفادع، مؤكدين أنه بعيد كل البعد عن صوت زقزقة العصافير.

يذكر أن تطبيق تويتر قد تعطل لعطل في بعض المناطق يوم الخميس الماضي قبل إعلان الشركة إطلاق التحديث الجديد.