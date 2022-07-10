تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة لـ خالد البلطان رئيس نادي الشباب مجتمعًا وجالسًا مع أنمار الحائلي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد.

وتوقع الجماهير بأن تلك الجلسة جاءت لحل أزمة انتقال أحمد شراحيلي من صفوف نادي الشباب إلى الاتحاد مؤخرًا.

تعود القصة إلى يناير الماضي، بعدما أعلن الشباب أنه لن يجدد عقد مدافعه بعدما فضّل الأخير الانتقال لنادٍ آخر.

قصة انتقال شراحيلي من الشباب لـ الاتحاد:

وقال يعقوب المطير لـ برنامج ”ملعب SBC”: ”قضية شراحيلي بين الشباب والاتحاد تُشبه تفاوض البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي الإنجليزي في 2004 مع الإنجليزي آشلي كول لاعب آرسنال، وكان التفاوض وديًّا، لكن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عاقب مورينيو وتشيلسي وآشلي كول بسبب الإخلال بطريقة المفاوضات”.

وأضاف المطير: ”الاتحاد قد يعاقب إذا ثبت تفاوضه قبل الفترة الحرة للاعب، ولكن لا يمكن الحديث بشكل كامل عن القضية لأنها منظورة حاليًّا”.

وكان عبد الله الخليفة وكيل أعمال أحمد شراحيلي علق على ما تردد قائلًا عبر حسابه في “تويتر”: “على رسلكم يا قوم”.

يذكر أن الاتحاد كان تعاقد مع مدافع الشباب حتى عام 2025.