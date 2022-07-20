أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات عن ضبط (297) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر مخبأة داخل إطارات شاحنة.

للإبلاغ عن عمليات تهريب أو ترويج أو حيازة المواد المخدرة الاتصال برقم البلاغات الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]#الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/ZxmV4Z7PuD — مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) July 20, 2022

تفاصيل العملية:

وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن ضبط (297) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر بحوزة مقيمَيْن من الجنسية اليمنية بمحافظة جدة، مخبأة داخل إطارات شاحنة، وتم إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.