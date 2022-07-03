يطفيء حجاج بيت الله الحرام عطشهم بشرب ماء زمزم المبارك أثناء أدائهم لمناسكهم شاكرين الله عز وجل على ما تفضل به عليهم من نعم كثيرة و خدمات متكاملة وميسرة يحتاجون إليها داخل المسجد الحرام ومنها حافظات ماء زمزم المنتشرة في كافة ساحات وأروقة وأدوار المسجد الحرام .

فضل ماء زمزم

ولماء زمزم المبارك فضل عظيم أخبر عنها سيد الأنام الرسول الكريم حيث قال صلى الله عليه وسلم: ” إنها مباركة وإنها طعام طعم ” أخرجه مسلم في صحيحه، فهي مباركة وماؤها مبارك كما أن ماء زمزم يعّد من أسباب الشفاء من الأمراض والأسقام فماء زمزم لما شُرب له ،كما أن له فضل كبير وعظيم في استجابة الدعاء عند شربه كأن يقال ” اللهم إني اسألك علمًا نافعًا ورزقًا واسعًا وشفاءً من كل داء ” .

عبوات ماء زمزم مبردة

ووفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة سقيا زمزم لخدمة حجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام عبوات ماء زمزم مبردة على مدار الساعة وأكثر من 25 ألف حافظة تحافظ على الماء المبارك باردًا ، بالإضافة إلى 516 مشربية رخامية حتى يتمكن حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.