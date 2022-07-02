دشن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي، أولى رحلاته المباشرة بين الرياض وصلالة، بواقع ثلاث رحلات أسبوعية، بحضور سفير سلطنة عمان لدى المملكة.

وفي وقت سابق، أعلن طيران ناس عن إطلاق وجهة جديدة وتسيير رحلتين أسبوعيًّا مباشرة بين الرياض وبودروم التركية، وذلك ابتداءً من 17 يوليو 2022م.

ويأتي هذا الإعلان ضمن إطار إستراتيجية طيران ناس التوسعية في الوجهات الدولية، وسط توقعات بتنامي الطلب على السفر مع عودة التعافي لقطاع النقل الجوي، وتلبية رغبات ضيوف طيران ناس في السفر إلى العديد من الوجهات وجعل السفر أكثر متعة من خلال الرحلات المباشرة.