تلقى البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صدمة مدوية بفترة الانتقالات الصيفية برفض 3 أندية أوروبية التعاقد معه.
ورفضت أندية بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني، التعاقد مع رونالدو بسبب عامل رئيسي ومشترك وهو تقدمه في العمر حيث وصل إلى سن الـ37.
وفي وقت سابق، فجرت تقارير إعلامية برتغالية مفاجأة مدوية عن اهتمام نادٍ سعودي بضم البرتغالي رونالدو نجم فريق مانشستر يونايتد خلال صيف 2022.
300 مليون يورو عرض لـ كريستيانو رونالدو
وكان رونالدو طلب الرحيل عن صفوف اليونايتد في صيف العام الحالي رغم تألقه على المستوى الفردي، بسبب شعوره بخيانة إدارة النادي، حيث قدم كل شيء من أجل النادي، ومانشستر يونايتد لم يفعل أي شيء من أجله، ولم يقم بدوره لتعزيز قدرات الفريق.
النصر هو صاحب عرض الـ300 مليون
المفاجأة كانت في ذكر موقع tunisienumerique أن نادي النصر هو من تقدم بعرض الـ 300 مليون يورو حيث سيكون العقد لمدة موسمين، بواقع راتب سنوي يبلغ 250 مليون يورو لمدة موسمين.
بجانب 30 مليون يورو انتقال لمانشستر يونايتد و20 مليون يورو عمولة لوكيل أعماله.
وفي وقت سابق، أكدت صحيفة “ريكورد” البرتغالية في خبر حصري لها، أن كريستيانو رونالدو رفض عرضًا تبلغ قيمته 280 مليون يورو، من أجل الانتقال إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم المقبل.
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