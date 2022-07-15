تلقى البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صدمة مدوية بفترة الانتقالات الصيفية برفض 3 أندية أوروبية التعاقد معه.

ورفضت أندية بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني، التعاقد مع رونالدو بسبب عامل رئيسي ومشترك وهو تقدمه في العمر حيث وصل إلى سن الـ37.

وفي وقت سابق، فجرت تقارير إعلامية برتغالية مفاجأة مدوية عن اهتمام نادٍ سعودي بضم البرتغالي رونالدو نجم فريق مانشستر يونايتد خلال صيف 2022.

300 مليون يورو عرض لـ كريستيانو رونالدو

وكشفت شبكة CNN في البرتغال أن النادي السعودي تقدم بعرض قدره 300 مليون يورو لضم رونالدو موسمين، في حال تأكد رحيله عن اليونايتد.