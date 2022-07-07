يُخيم الغموض على مصير نجوم النادي الأهلي، وفي مقدمتهم عبدالرحمن غريب عبد هبوط الفريق الأول لكرة القدم إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى رسميًا.

عبدالرحمن غريب يقترب من الرحيل

وأكد نجم النادي الأهلي السابق، مصطفى بصاص عبر إحدى المساحات على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن عبدالرحمن غريب بجانب 5 لاعبين آخرين سيُغادرون الفريق هذا الصيف بنسبة 100%.

ولفت إلى أن عدد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم اشترطوا عدة أمور من أجل البقاء مع الراقي، مشددًا في الوقت ذاته على أن محمد بصاص سيكون أول الصفقات في الموسم المقبل.

ويُعد عبدالرحمن غريب من أبرز لاعبي الأهلي، حيث يحظى باهتمام الأندية الكبرى، بجانب رغبته في المشاركة بدوري المحترفين للتواجد مع المنتخب السعودي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الهبوط إلى الدرجة الأولى

وأنهى النادي الأهلي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 32 نقطة، ليهبط إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، ما عرَّض إدارة ماجد النفيعي لانتقادات قوية.

وتُعد هذه المرة الأولى في تاريخ النادي الأهلي الذي يهبط فيه إلى الدرجة الأدنى بالدوري السعودي بجميع مسمياته، كما أنه الوحيد الذي توج بثلاثية الدوري، وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر في موسم واحد عام 2016.