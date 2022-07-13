بدأ نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عبدالرحمن غريب الاستعداد مبكرًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

عبدالرحمن غريب يبدأ الاستعداد

ونشر عبدالرحمن غريب عبر حسابه على موقع “سناب شات”، مقطع فيديو له وهو يؤدي تدريبات متنوعة داخل الصالة الرياضية، أملًا في الاستعداد للموسم المقبل بشكل مميز.

ويُخيم الغموض على مصير النجم عبدالرحمن غريب بعد هبوط الأهلي إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، حيث تؤكد تقارير رغبته في الرحيل، لضمان المشاركة في دوري المحترفين قبل كأس العالم 2022.

ويُعد عبد الرحمن غريب من أبرز اللاعبين في الموسم المنصرم من الدوري، ويشارك مع المنتخب السعودي، وارتبط اسمه بالعديد من الأندية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

هبوط الأهلي للمرة الأولى

وأنهى النادي الأهلي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 32 نقطة، ليهبط إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، ما عرَّض إدارة ماجد النفيعي لانتقادات قوية.

وتُعد هذه المرة الأولى في تاريخ النادي الأهلي الذي يهبط فيه إلى الدرجة الأدنى بالدوري السعودي بجميع مسمياته، كما أنه الوحيد الذي توج بثلاثية الدوري، وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر في موسم واحد عام 2016.