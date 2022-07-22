رغب النجم عبدالرحمن غريب في الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

عبدالرحمن غريب يطلب مغادرة الأهلي

وأكد الصحافي الرياضي عناد الرّشيد عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، أن عبدالرحمن غريب تحدث مع المدير التنفيذي في النادي الأهلي، موسى المحياني، وأبلغه برغبته في الرحيل والانضمام للنصر.

وفي السياق ذاته، أشارت تقارير صحافية إلى أن عبدالرحمن غريب يمتلك عرضين عربيين وآخر من النصر، للتعاقد مع اللاعب في الميركاتو الصيفي الحالي، على سبيل الإعارة، إلا أن إدارة الأهلي لم تحسم موقفها حتى الآن.

وغادر غريب مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الجمعة، إلى تركيا لخوض معسكر إعدادي لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

هبوط الأهلي للمرة الأولى

وتُعد هذه المرة الأولى في تاريخ النادي الأهلي الذي يهبط فيه إلى الدرجة الأدنى بالدوري السعودي بجميع مسمياته، كما أنه الوحيد الذي توج بثلاثية الدوري، وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر في موسم واحد عام 2016.