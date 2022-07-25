أعلن نادي الباطن، قبل قليل، عن تعاقده رسميًّا مع عبدالعزيز الجبرين؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

الجبرين بطناوي 💙 pic.twitter.com/rjvdbpdibX — نادي الباطن السعودي (@albatinclub) July 24, 2022

عبدالعزيز الجبرين بطناوي:

ونشر حساب نادي الباطن الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو يضم لقطات للاعب عبدالعزيز الجبرين، معلنًا انضمامه إلى الفريق دون الكشف عن مدة التعاقد.

وأكدت تقارير مؤخرًا أن عبدالعزيز الجبرين أبلغ إدارة نادي الاتحاد بعدم رغبته في الاستمرار مع الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل، بعد تلقيه أكثر من عرض، قبل أن يوقع للباطن.

وتطمح إدارة نادي الباطن في التعاقد مع لاعبين مميزين، وإعداد الفريق الأول لكرة القدم بدنيًّا وفنيًّا بشكل مميز، أملًا في التألق بالموسم الجديد.

الباطن يستعد للموسم الجديد:

ويستعد الفريق السماوي لانطلاق منافسات الموسم الرياضي المقبل بمعسكر خارج في تركيا، حيث سيخوض مواجهتين وديتين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الـ13 برصيد 33 نقطة، ليضمن البقاء وسط الكبار للموسم الثالث تواليًا.