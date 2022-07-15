تلقى نجم مانشستر يونايتد السابق، الإنجليزي جيسي لينجارد عرضًا من أحد الأندية السعودية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

لينجارد يتلقى 4 عروض

ورحل لينجارد صاحب الـ29 عامًا، عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد هذا الصيف، بعد نهاية عقده، ورفض كافة محاولات التجديد له، ليكون متاحًا في صفقة مجانية، ما يسهل المفاوضات معه.

وذكر موقع “ذا أثليتيك”: “لينجارد حصل على عرض سعودي ضخم خلال الميركاتو الصيفي الحالي، ويفكر في العرض، حيث سيحصل اللاعب الإنجليزي على راتب سنوي 10 ملايين دولار”.

وتابع الموقع: “نجم مانشستر يونايتد السابق يفاضل بين العرض السعودي، و3 عروض أخرى من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، على أن يحسم مصيره قبل نهاية الأسبوع المقبل”.

وكان اللاعب الإنجليزي قد تقابل قبل أيام مع ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، هارون كمارا وزياد الصحفي.

عرض سعودي لكريستيانو رونالدو

ويُعد اللاعب الإنجليزي ليس الأول الذي يتلقى عرضًا سعوديًا، حيث تلقى نجم مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو ضخمًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).