سلط موقع The Travel الضوء على جبل عكمة قائلًا إن مدينة العلا في السعودية بها جبل يتضمن نقوشًا مثيرة للاهتمام، لكن هناك العديد من الحقائق الأخرى المدهشة حول هذا الجبل.

عجائب أثرية

وتابع: العلا، مدينة قديمة في شمال غرب المملكة، لها مكانة بارزة بسبب أهميتها التاريخية والثقافية، تقع في الوادي مع بساتين النخيل والأودية الحمراء، وهي مليئة بالعديد من العجائب الأثرية.

وأضاف: وادي العلا مقسم إلى مناطق عديدة منها جبل عكمة الذي يضم نقوشًا أثارت الاهتمام وأبهرت الناس على مستوى العالم.

وادي العلا

تعتبر العلا واحدة من أقدم المدن، وقد أطلق عليها اسم تحفة العالم لأنه يمكن لأي أحد رؤية التاريخ على جدرانها والنقوش المخفية في الأخاديد، أضف إلى ذلك جمال الصحاري والمغامرات وبالإضافة إلى المعالم التاريخية فإن وادي العلا تحول إلى وجهة سفر مرغوبة.

وفي زيارة المرء لوادي العلا، يمكنك استكشاف جبل عكمة، في مدينة الهجر، وهو أول موقع تراثي لليونسكو في المملكة العربية السعودية، وهي تضم متحفًا للمقابر المحفوظة والآثار والنقوش والتكوينات الصخرية الضخمة والكثبان الرملية، وهي أرض الحضارات القديمة التي تحتوي على عجائب طبيعية وعجائب من صنع الإنسان.

جبل عكمة كنز مخفي في وادي العلا

الجبل هو كنز قديم مخفي عبر وادي العلا، ويمكن هنا تتبع التاريخ البشري من العصر الحجري القديم وحتى العصر البرونزي وكذلك المستوطنات الرومانية والإسلامية.

وهو مشبع بآلاف النقوش، ويعطينا لمحة عن مملكتي دادانيتي وليهيانا، وقد كُتبت النقوش بلغات مثل الآرامية، الدادانية، الثمودية، المينائية، والنبطية، ولا يزال السبب وراء هذه النقوش المحفورة غير معروف، لكنها تتحدث عن الموضوعات المختلفة والتاريخ الصاخب لهذه المنطقة.

وتعكس نظرة فاحصة على النقوش التفصيلية سلسلة الطقوس الدينية والقوانين المحلية وعددًا قليلاً من الشخصيات البشرية وكذلك الحيوانات والأنشطة اليومية في ذلك الوقت مثل الصيد والرعي والزراعة جنبًا إلى جنب مع الأدوات الزراعية وأسلحة الصيد والآلات الموسيقية.

في نفس المكان أيضًا هناك جبل أثلب الذي يعد أحد أروع التكوينات الصخرية للشعب النبطي في ذلك الوقت، وهو فتحة طبيعية بين الصخور، ويبدو الهيكل وكأنه مقسم جبلي إلى نصفين، كما أنه هناك العديد من المنحوتات على هذه الصخور التي تشير إلى أن الأنباط تجمعوا للاحتفال أو لصنع القرار السياسي.

في العلا أيضًا يتواجد جبل الفيل ويُعرف أيضًا باسم صخرة الفيل، وهو أحد العجائب الجيولوجية لوادي العلا، وتم تشكيله بواسطة قوى طبيعية لذلك فهو يسحر الزوار بمجرد رؤيته.