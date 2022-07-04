أكد رئيس إحدى شركات حجاج الداخل، محمد البكري، عودة البوفيهات إلى مخيمات الحجاج وذلك بعد إلغائها بسبب جائحة كورونا، كاشفًا عن أن هناك وجبات خفيفة على مدار الساعة.

فيديو | رئيس إحدى شركات حجاج الداخل لـ #نشرة_التاسعة: لا اشتراطات على المطوفين.. وعودة البوفيهات إلى مخيمات الحجاج بعد إلغائها بسبب كورونا #بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/luqlmqwFNj — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 3, 2022

لا اشتراطات على المطوفين:

وأوضح البكري، في تصريحات إلى قناة الإخبارية، أنه لا اشتراطات على المطوفين، وعودة البوفيهات إلى مخيمات الحجاج بعد إلغائها بسبب كورونا، والتغذية هذا العام مختلفة تمامًا عما مضى، حيث بدأت استعدادات موسم الحج منذ نهاية الموسم الماضي، ونبدأ بمعالجة السلبيات ومحاولة تفاديها ونستمر في هذا العمل حتى بعد نهاية شهر رمضان.

أسرة وأدوات تعقيم:

ولفت إلى أنه تبقى بعض الأشياء والمستلزمات التي يجب أن تخزن؛ حيث تظل في أماكنها بالمستودعات لعدم تضررها من الفرش ووضعها على السجاد، ويتم وضعها شيئًا فشيئًا كما ينبغي، مؤكدًا أن الأسرة وأدوات التعقيم يستخدمها الحجاج لأول مرة.

وتابع أن الرجال لهم صالات طعام، والنساء لهم بوفيهات في أماكنهم حتى لا يتكبدوا عناء النزول والصعود.