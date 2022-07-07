أظهر استطلاع جديد للرأي أن حاكم كاليفورنيا الحالي، جافين نيوسوم، سيكون أوفر حظًّا للفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في عام 2024، وذلك بمقارنته بدونالد ترامب ونائبة الرئيس الحالي كامالا هاريس.

وأظهر استطلاع مؤسسة يوجاف YouGov الذي تم إصداره مؤخرًا، والذي تم إجراؤه في الفترة من 24 إلى 27 يونيو، أنه في منافسة بين هاريس وترامب، جاءت النتيجة بينهما تعادل بواقع 41%، بينما قال 18%: إنهم لا يعرفون من يختارون.

وعندما تم وضع اسم غافن نيوسوم مع ترامب، فاز حاكم كاليفورنيا الديمقراطي بنقطة مئوية واحدة أكثر.

ولم يقل ترامب رسميًّا بعد إنه سيرشح نفسه مرة أخرى للرئاسة، لكنه لمح بذلك مرارًا لاسيما في اليوم الذي غادر فيه البيت الأبيض العام الماضي، وقالت هاريس أيضًا: إنها تخطط للترشح في انتخابات 2024.

ومن جهة أخرى، قال الرئيس الحالي جو بايدن مرارًا وتكرارًا: إنه يخطط للترشح في عام 2024، ولكن مع انخفاض شعبيته وسط سلسلة من الإخفاقات الاقتصادية والاجتماعية، ومخاوف اتجاه عمره وصحته العقلية يتضاءل احتمال ترشحه مجددًا.

وظهرت تكهنات بأن نيوسوم يمكن أن يقوم بالترشح بعد أن أطلق إعلانات حملته في فلوريدا تحث السكان هناك على الانتقال إلى كاليفورنيا، وتتحدث برامجه عن منع التحيز والعنصرية ومنع المدارس من التدريس حول الهوية الجنسية للأطفال.