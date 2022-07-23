أعلنت الإدراة العامة للمرور إطلاق المزاد الإلكتروني عبر منصة أبشر، للراغبين في شراء اللوحات المميزة.

وأشارت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر إلى أن المزاد سينطلق بدْءًا من غدٍ الأحد ويستمر حتى الأربعاء.

طريقة الوصول للمزاد

وفيما يتعلق بطريقة الوصول للخدمة؛ بينت أن الخطوات تتمثل فيما يلي:

ـ الدخول على منصة أبشر، ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي.

ـ اختيار المرور.

ـ اختيار خدمة مزالد اللوحات الإلكترونية.

يذكر أن الإدراة العامة للمرور قد أعلنت في وقت سابق؛ مزادًا إلكترونيَا على اللوحات المميزة عبر منصة أبشر وبينت أن الاشتراك في المزاد متاح لأي راغب في الشراء في كافة أنحاء المملكة.