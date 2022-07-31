تبدأ السفارة الأمريكية في الرياض اعتبارًا من يوم غد الاثنين 1 أغسطس 2022 في تمديد مدة صلاحية تأشيرات امريكا من نوع (B1/B2) للمواطنين السعوديين إلى 10 سنوات، بدلًا من 5 سنوات.

تسهيل تأشيرة أمريكا للسعوديين

وقالت السفارة، في بيان سابق لها: “لقد تم التوصل إلى اتفاق لتمديد مدة صلاحية تأشيرات الزيارة وذلك من خلال التعاون الوثيق مع حكومة المملكة العربية السعودية وعلى أساس المعاملة بالمثل، لتسهيل السياحة والأعمال بين بلدينا”.

وأضافت أن تسهيل إجراءات السفر يساهم بشكل كبير في ازدهار اقتصاد البلدين، بالإضافة إلى تنمية الشراكات التجارية ويزيد من تعزيز التفاهم المتبادل بين مواطني البلدين.

تسهيل السفر بين البلدين

وأشارت إلى أن قرار تمديد صلاحية التأشيرة جاء بناء على جهود سابقة لتسهيل السفر لأغراض الساحة والتجارة، مبينة أن ذلك جاء مكملاً لبرنامج الإعفاء من المقابلة والذي تم الإعلان عنه في وقت سابق هذا العام.

وأوضحت أنه بموجب الإعفاء من المقابلة قد يتأهل المواطنون السعوديون الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً، والراغبون في تجديد تأشيرات الزيارة التي انتهت صلاحيتها لمدة لا تقل عن 48 شهراً، للحصول على إعفاء من المقابلات الشخصية.