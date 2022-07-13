يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من غيابات عديدة قبل مباراته المرتقبة ضد بيراميدز، ما يزيد من صعوبة المواجهة.

مباراة الأهلي ضد بيراميدز

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد بيراميدز، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب الدفاع الجوي، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ25 من الدوري المصري لكرة القدم.

وقبل المباراة المرتقبة، تعثر الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بتعادل إيجابي ضد طلائع الجيش، فيما انتفض الأهلي واستعاد نغمة الانتصارات على حساب فيوتشر برباعية دون رد.

غيابات النادي الأهلي

وتأكد غياب 5 لاعبين من الأهلي ضد بيراميدز، وهم؛ حسين الشحات، وليد سليمان، بيرسي تاو، محمود وحيد ولويس ميكيسوني، بسبب معاناتهم من إصابات مختلفة، ما أبعدهم عن الفريق مؤخرًا.

ويخضع وليد سليمان ومحمود وحيد لبرنامج تأهيلي حاليًا، واقترب بيرسي تاو وميكيسوني من العودة للتدريبات بشكل تدريجي، فيما يستعد حسين الشحات للسفر إلى الخارج لإجراء عملية غضروف الركبة.

وشهدت مباراة الأهلي ضد فيوتشر بالأمس، إصابة طاهر محمد طاهر في الدقائق الأولى، وأكد طبيب الفريق، الدكتور أحمد أبو عبلة أنه يُعاني من شد عضلي، وسيخضع لمزيد من الفحوصات، لتحديد مدة غيابه.

وأُصيب محمد هاني في المباراة ذاتها أيضًا، بشد عضلي، كما تعرض محمد عبدالمنعم لإصابة في الأنف، وسيخضع الثنائي لفحوصات لتحديد فترة غيابهما، وإمكانية إلحاقهما بالمواجهة المقبلة من عدمها.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 48 نقطة من 22 مباراة، فيما يقع بيراميدز في المركز الثاني برصيد 50 نقطة، ولكنه خاض 24 مواجهة.